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بشرى من حسن لمن هم دون الـ30 عاماً

26 - يونيو - 2021
حمد حسن

حمد حسن

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أطلق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بشرى سارة لمن هم دون الـ30 عاماً كاشفاً عن أنه سيتم إرسال دعوات لمن هم دون هذا العمر ليتسجلوا على المنصة لغاية 14 شباط.

وقال عبر “تويتر”، “من البارحة وحتى الآن 12000 متلقي للقاح لعمر 50 عاماً وما فوق في حمل الأسبوع بهمّة المراكز والمتطوعين”.

وأضاف: “بدءً من الآن سترسل 42000 دعوة على مدى 4 أيام لمن هم دون 30 عاماً وتسجل على المنصة منذ إطلاقها حتى 14 شباط”.
وتابع: “شكراً لكل من يضحّي من أجل أسمى القيم، التطوع للخير تكليف وليس إرتكاب”.

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