الخميس 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 16 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل

منذ ساعتين
مصرف لبنان

مصرف لبنان

A A A
طباعة المقال

أعلن مصرف لبنان في بيان، انه سيقوم “بدفع المساعدة الاجتماعية عن شهرَي آذار ونيسان والتي باشرت بتحويلها وزارة المال لكافة موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين نقداً بالدولار الاميركي بحسب سعر منصة “صيرفة”.

وعلى جميع المصارف الالتزام بتسديد هذه المساعدة الاجتماعية فور ورودها الى حسابات الموظفين نقداً وبالدولار الاميركي على سعر منصة “صيرفة”.

يذكر أنه “بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” أمس الأربعاء 26,000,000/$ ستة وعشرون مليون دولار أميركي بمعدل 24900 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رياح الانتعاش الصيفي تلفح القطاع العقاري
    هل يشهد القطاع العقاري انتعاشاً خلال الصيف؟
    المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي
    كركي: لقاءات مكثّفة لحل قضيّة مرضى غسيل الكلى في جونيه
    السراي الحكومي
    ميقاتي رأس اجتماعاً خصص للبحث في ملف حقوق ومطالب موظفي القطاع العام

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
    تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات