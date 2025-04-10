بشرى من وزارة الصحة.. إليكم التفاصيل

أعلن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين عن تسلّم هبة من منظمة الصحة العالمية مموّلة من إيرلندا والصندوق المركزي للأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ، وتتضمن مستلزمات طبية لتغطية 24 ألف جلسة غسيل كلى لما يقارب 500 مريض على مدى 4 أشهر كاملة، وسيتم توزيعها على 19 مستشفى حكوميًا يضم مراكز لغسيل الكلى.

جاء ذلك في وزارة الصحة العامة في مؤتمر صحافي مشترك مع ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر وبحضور مدراء المستشفيات الحكومية المعنية.

وأعلن الوزير ناصر الدين أن الهبة القيّمة تسلط الضوء على بادرة إنسانية نبيلة تجسد أسمى معاني التضامن والتعاون الدولي، خصوصًا أنها موجهة لمرضى من ذوي الطبقات الهشة يعانون من أمراض الكلى المزمنة ويحتاجون إلى العلاج بشكل دوري ومستمر، وستسهم الهبة الكريمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وعائلاتهم.

وأكد وزير الصحة العامة أن مرضى غسيل الكلى يحظون على الأولوية القصوى والعناية الخاصة، إذ تدرك الوزارة حجم المعاناة التي يتكبدونها وأهمية توفير العلاج اللازم لهم دون انقطاع. وشدد على أن وزارة الصحة العامة ستظل ملتزمة بتوفير كل الدعم اللازم لهؤلاء المرضى وستعمل جاهدة لاستدامة علاجهم وتأمين احتياجاتهم الصحية بشكل كامل.

وتوقف ناصر الدين أمام الدور المحوري الذي تقوم به المستشفيات الحكومية في رعاية المرضى وتقديم الخدمات الصحية الضرورية لهم، وذلك على الرغم من كل التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الصحي في لبنان. وقال: “إن تفانيكم في المستشفيات الحكومية وعملكم الدؤوب يستحق كل التقدير والإحترام”.

وتوجه بالشكر لمنظمة الصحة العالمية وجمهورية إيرلندا والصندوق المركزي للأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ على هذا الدعم، لافتًا إلى أن التعاون الوثيق هو نموذج يحتذى به ويؤكد على أهمية الشراكة الدولية في مواجهة التحديات الصحية.

وختم مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل بكل جهد لضمان حصول جميع المرضى على الرعاية الصحية اللازمة وستبقى على تواصل وتنسيق كامل مع الشركاء الدوليين والمحليين لتحقيق هذا الهدف النبيل.

بدوره أكد ممثل ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر إلتزام المنظمة بدعم النظام الصحي في لبنان خلال هذه المرحلة من التحديات ولا سيما لناحية ضمان حق الوصول إلى الخدمات لأفراد الطبقات الهشة الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل غسيل الكلى.

وقال إن الهبة إنجاز كبير ويعكس الإهتمام الذي توليه منظمة الصحة العالمية لمرضى الأمراض المزمنة الذين لا يجب إهمالهم في خلال الأزمات، مذكرًا بأن منظمة الصحة العالمية عملت بجهد مع السلطات اللبنانية خلال الحرب الأخيرة لتأمين احتياجات مرضى غسيل الكلى وعلاجاتهم.