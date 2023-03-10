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بشرى من وزير التربية إلى المعلّمين

منذ ساعة واحدة
وزير التربية عباس الحلبي

وزير التربية عباس الحلبي

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كشف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي في بيان، أنّه “التزامًا بقراره المتعلق بسداد بدل الإنتاجية للمعلمين في المواعيد المحددة، أنجزت المديرية العامة للتربية والوحدات الفنية التابعة لها الإجراءات الإدارية والمالية لتحويل الدفعة الأولى بالدولار النقدي إلى نحو ٥٧ ألف مستفيد من أفراد الهيئة التعليميّة والعاملين في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية بدوامي قبل الظهر وبعد الظهر، وتم إبلاغ اللوائح الإسمية وأرقام الهاتف إلى اليونيسف وشركة تحويل الأموالOMT ، وقد بدأت إشعارات القبض بالوصول إلى أرقام هواتف المستفيدين”.

ووجّه التحية إلى المعلمين، ونوّه “بجهود الإدارة التي سهرت على أدق التفاصيل لكي يصل لكلّ صاحب حقّه استنادًا إلى آلية الدفع التي تم الإعلان عنها”.

 

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