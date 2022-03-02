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بطاريات مسروقة وأدوات تستخدم خلال عمليات السّرقة في الرملة البيضاء

2 - مارس - 2022
الرملة البيضاء

الرملة البيضاء

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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 26-2-2022، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، من توقيف ثلاثة أشخاص، في محلّة الرملة البيضاء، على متن آلية “بيك أب” لون أبيض، من دون لوحات، للاشتباه بقيامهم بعملية سرقة، وهم كل من:

ع. ع. (من مواليد عام 1997، لبناني)
ع. ع. (من مواليد عام 1991، سوري)
أ. ح. (من مواليد عام 1997، سوري)
ضُبط على متن الـ”بيك أب” /8/ بطاريات، أدوات تُستخدم في عمليات السّرقة. كما تبيّن أنّ جميعهم من أصحاب السّوابق بجرائم السّرقة.

أودعوا والمضبوطات فصيلة الرملة البيضاء، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

بطاريات مسروقة

بطاريات مسروقة

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