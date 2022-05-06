بعثة الإتحاد الأوروبي تشرح في بيان كيفية مراقبتها التصويت في الخارج

أعلنت بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات في لبنان 2022 في بيان، أنها “ستنشر 16 فريقا في مهمة قصيرة المدة لمراقبة تصويت اللبنانيين مباشرة في الخارج، الفرق المكونة من شخصين من جنسيات مختلفة، سيحضرون في 13 بلدا أوروبيا، هي: النمسا، بلجيكا، فرنسا (ثلاثة فرق)، ألمانيا (فريقان)، اليونان، هولندا، هنغاريا، إيطاليا، لكسمبرغ، رومانيا، إسبانيا، السويد، وسويسرا”.

وأوضحت أنه “في هذه الأثناء، سيتناوب محللو الفريق الرئيسي والمراقبون التابعون للاتحاد الأوروبي اليوم ونهار الأحد إلى وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت لمراقبة العملية الإنتخابية مباشرة.

وفي 15 أيار، ستكون البعثة حاضرة عند فرز صناديق الاقتراع القادمة من الخارج واحتساب الأصوات”.

وأشارت الى أنه “نهار الأحد 8 أيار في تمام الساعة 12 ظهرا، سيقوم نائب رئيس المراقبين السيد ياريك دوماينسكي بزيارة تفقدية الى غرفة العمليات الخاصة بإدارة ومراقبة الإنتخابات النيابية في الخارج في وزارة الخارجية والمغتربين، وسيدلي بعدها بتصريح أمام الصحافيين عن كيفية مراقبة البعثة لافتتاح مراكز الإقتراع في الخارج.