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بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات: مستعدون لتحسين العمليّات الانتخابيّة في المستقبل

منذ 37 دقيقة
الاتحاد الاوروبي

اعلام الاتحاد الاوروبي

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أقامت بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات في لبنان، طاولة مستديرة مع مختلف المحاورين من السلطات اللبنانية إلى ممثلين من الأحزاب السياسيّة، المجتمع المدني، المنظمات الدولية ووسائل الإعلام. والهدف يكمن في اكتشاف الطرق الممكنة لتطبيق توصيات البعثة لتحسين العمليّة الإنتخابيّة في البلاد.

وعاد ممثلو بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات إلى بيروت في الأيام الأخيرة. وفي مؤتمر صحافي الإثنين الماضي، قدّم رئيس البعثة جورج هولفيني، للعلن التقرير النهائي للبعثة، إضافة إلى تحليل مفصّل للعملية الانتخابية، يشمل 23 توصية.

وبعد المؤتمر الصحفي، دارت اجتماعات ثنائيّة بين رئيس البعثة وأعضائها مع مختلف المحاورين، من السّلطات اللّبنانيّة العليا إلى الأحزاب السّياسيّة بكامل أطيافها، ممثلو المجتمع المدني لتقديم التقرير النهائي لهم.

وذكر نائب رئيس البعثة ياريك دوماينسكي، أنه “خلال النقاش اليوم حول الطاولة المستديرة، ناقش المحاورون المدعوون من بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات التوصيات، لمحاولة تقييم الى اي مدى وكيفية تطبيق هذه التوصيات في المستقبل القريب”، مشددًا على أن “هذه التوصيات هي أهمّ مساهمة تقدّمها البعثة للبلد، ونقطة الإنطلاق للإصلاحات الانتخابية المحتملة في المستقبل”.

ولفت إلى أنّ “الإتحاد الأوروبي على أتمّ الإستعداد لدعم لبنان من أجل تنفيذ التوصيات و من أجل تعزيز وتحسين العمليّات الانتخابيّة في المستقبل”.

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