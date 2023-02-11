بعثة كشفية تغادر لبنان الى تركيا للمشاركة في أعمال الاغاثة

غادرت بعثة كشفية من لبنان الى الأراضي التركية للمشاركة في أعمال الإغاثة في المناطق المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وكان في وداع البعثة في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي، وزير البيئة ناصر ياسين والنائب إبراهيم منيمنة.

واثنى ياسين على جهود الكشاف المسلم، وأوضح أن “هذه الخطوة تأتي بناء على الواجب الإنساني الذي يؤمن به كل الشعب اللبناني تجاه أهلنا واخواننا في سوريا وتركيا”، وشدد ياسين على ان “لبنان سيستكمل ارسال بعثات اغاثية لمساندة الدول المتضررة انطلاقا من واجباته تجاه الدول الصديقة وشعوبها”.

إشارة الى ان البعثة تنطلق بالتنسيق مع الفدرالية الكشفية التركية والتي اطلقتها لدعم اعمال الاغاثة في الاراضي التركية والسورية.