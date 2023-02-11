السبت 20 رجب 1444 ﻫ - 11 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعثة كشفية تغادر لبنان الى تركيا للمشاركة في أعمال الاغاثة

منذ 41 ثانية
زلزال تركيا

زلزال تركيا

A A A
طباعة المقال

غادرت بعثة كشفية من لبنان الى الأراضي التركية للمشاركة في أعمال الإغاثة في المناطق المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وكان في وداع البعثة في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي، وزير البيئة ناصر ياسين والنائب إبراهيم منيمنة.

واثنى ياسين على جهود الكشاف المسلم، وأوضح أن “هذه الخطوة تأتي بناء على الواجب الإنساني الذي يؤمن به كل الشعب اللبناني تجاه أهلنا واخواننا في سوريا وتركيا”، وشدد ياسين على ان “لبنان سيستكمل ارسال بعثات اغاثية لمساندة الدول المتضررة انطلاقا من واجباته تجاه الدول الصديقة وشعوبها”.

إشارة الى ان البعثة تنطلق بالتنسيق مع الفدرالية الكشفية التركية والتي اطلقتها لدعم اعمال الاغاثة في الاراضي التركية والسورية.

    المزيد من أخبار لبنان

    الطقس
    إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
    الثلوج في لبنان
    بعد العاصفة الثلجية.. ما هي توقعات الطقس في الأيام القادمة؟
    الجيش اللبناني
    صور.. الجيش يوقف 5 أشخاص على خلفية إشكال "عائشة بكار"

    الأكثر قراءة

    عناصر ينتمون لحزب الله
    الوثائقي الفرنسي "Hezbollah"... خطوة أولى تكشف بداية نهاية عصابة "الحزب"
    ولدت الطفلة تحت الركام "فرانس براس"
    زلزال تركيا - سوريا
    منقذ الطفلة المعجزة: سأتبناها وستعيش وسط عائلتي
    الدولار
    ارتفاع مسائيّ لـ "الدولار".. كم بلغ؟