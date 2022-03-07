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بعدما اقرها مجلس النواب.. عون وقع 12 قانونا

7 - مارس - 2022
ميشال عون

ميشال عون

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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم على 12 قانون اقرها مجلس النواب في جلسته الاخيرة واحيلت للنشر في الجريدة الرسمية

والقوانين هي:
– القانون الرقم 269 المتعلق بتسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للامن العام.
– القانون الرقم 270 المتعلق بتثبيت الذين قبلوا وترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام من حملة الاجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة نقيب.
– القانون الرقم 271 المتعلق بترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم.
– القانون الرقم272 المتعلق بتعديل المادة 4 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) والجدولين 1 و 2 الملحقين به.
– القانون الرقم 273 المتعلق بتعديل القانون رقم 62/2016 تاريخ 27/10/2016 (انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 6/2020 (قانون موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة).
-القانون الرقم 274 المتعلق باعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي.
– القانون الرقم 275 المتعلق بتدريس مادة المعلوماتية في جميع حلقات ومراحل التعليم العام.
– القانون الرقم 276 القاضي بإجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة 2022 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.
– القانون الرقم 277 القاضي بتعديل الفقرة (سادسا) من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017 .
– القانون الرقم 278 المتعلق باقرار حق افراد الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعة اللبنانية الذين بلغوا السن القانونية بالتعيين في ملاكهم التعليمي.
– القانون الرقم 279 القاضي بتمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 تاريخ 29/12/2020 الى حين الانتهاء من اعمال التدقيق الجنائي وتعديل الفقرة 2 من مادته الوحيدةز
– القانون الرقم 280 القاضي بتصحيح اسم قرية (مجدلايا) قضاء عاليه – محافظة جبل لبنان باسم قرية (مجدليا).

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