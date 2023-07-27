بعد أقل من يوم على تصريحات سلامة.. كم بلغ سعر صرف الدولار؟

بعد أقل من يوم على تصريحات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سجل سعر صرف الدولار في تعاملات السوق السوداء انخفاضا ملحوظا في سعره.

حيث سجل اليوم 27 تموز، 91300 الف ليرة للشراء، و91500 ليرة للمبيع.

وكان سلامة قد لفت في تصريح تلفزيوني، الى ان “الناتج المحلي ارتفع إلى 55 مليار دولار وودائع القطاع المصرفي ارتفعت إلى ما يفوق الـ170 مليار دولار خلال ولايتي، وفي 31 تموز ستنتهي ولايتي وهذا الأمر محسوم”.

مشدداً على ان “التدخل بسوق القطع لبيع وشراء الدولار تمّ بالاتفاق مع وزير المالية وليس بقرار صادر عن المجلس المركزي، وذلك بعد أن شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في سعر صرف الدولار الذي تخطى الـ150 ألف ليرة لبنانية”.

وقال: “كنتُ أعلنت منذ سنة تقريباً أن هذه آخر ولاية لي في البنك المركزي وأكرّر هذا الأمر مُجدداً وبعد أيام سأطوي صفحة من حياتي”.

وأشار سلامة الى أنه “اليوم هناك رصيدًا إيجابيًا في الاحتياطي الإلزامي الذي يبلغ 14 مليار دولار و305 مليون ما عدا الذهب، إضافة لحوالي 9 مليار و400 مليون دولار تستعمل في الخارج”.