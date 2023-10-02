بعد أمطار رعديّة متفرقة وغزيرة.. متى ينحسر المنخفض الجوي؟

يسيطر على لبنان منخفض جوي يحمل معه أمطارًا رعدية متفرقة غزيرة في بعض المناطق وعلى فترات خصوصًا على السواحل والجبال. على أن ينحسر يوم غد، مع بقاء الطقس متقلبًا.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الإثنين: الجو غائم وممطر أحيانًا، الحرارة بين ٢٢ و٢٧ درجة ساحلًا، بين ١٣ و٢٥ درجة بقاعًا وبين ١٧ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر. الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانًا خصوصا جبلاً وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س.

الثلاثاء: طقس غير مستقر مع تساقط أمطار رعدية غزيرة أحيانًا واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ٢٢ و٢٧ درجة ساحلًا، وبين ١٢ و٢٥ درجة بقاعًا وبين ١٦ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الأربعاء: طقس متقلب بين الصحو واحتمال أمطار محلية ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢١ و٢٦ درجة ساحلًا، بين ١٢ و٢٤ درجة بقاعًا وبين ١٥ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية نهارًا تنشط أحياناً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.