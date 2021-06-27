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بعد إحباط عملية تهريب كبتاغون الى السعودية.. فهمي ينوّه بجهود القوى الأمنية

27 - يونيو - 2021
الوزير محمد فهمي

الوزير محمد فهمي

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أشاد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في بيانٍ اليوم الأحد بالتنسيق بين قوى الأمن الداخلي اللبنانية والقوى الأمنية السعودية الذي أدى في جهد مشترك إلى ضبط عملية تهريب مخدّر كبتاغون قُدّرت كميتها بـ14 مليونا و400 ألف حبة في ميناء جدة السعودي والقادمة من مرفأ اللاذقية عبر مرفأ بيروت بشهادة منشأ يونانية مزورة.

ونوّه فهمي بالمتابعة الجادّة والحرفية العالية والتعاون المميز بين القوى الأمنية اللبنانية والسعودية التي أدت إلى كشف هذه العملية بعد تنسيق أمني استباقي عالٍ موجهاً التحية إلى ضباط ورتباء وعناصر قوى الأمن الداخلي الذين يجهدون في السهر لمكافحة هذه الآفة حماية وتحصيناً للأمن المجتمعي للبنان وللدول الشقيقة والصديقة.

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