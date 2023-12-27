بعد إحراق شجرة الميلاد في طرابلس.. الفاعل في قبضة الجيش

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 26/12/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (و.ب.) لإقدامه على إحراق شجرة الميلاد في منطقة الزاهرية – طرابلس بتاريخ 24/12/2023 بواسطة قنبلة مولوتوف.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

بتاريخ ٢٦ /١٢ /٢٠٢٣، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (و.ب.) لإقدامه على إحراق شجرة الميلاد في منطقة الزاهرية – طرابلس بتاريخ ٢٤ /١٢ /٢٠٢٣ بواسطة قنبلة مولوتوف.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/vgKB9fBHEv pic.twitter.com/Or1qNaTA4D — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 27, 2023