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بعد إحراق شجرة الميلاد في طرابلس.. الفاعل في قبضة الجيش

منذ 5 دقائق
إحراق شجرة الميلاد في الزاهرية - طرابلس

إحراق شجرة الميلاد في الزاهرية - طرابلس

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 26/12/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (و.ب.) لإقدامه على إحراق شجرة الميلاد في منطقة الزاهرية – طرابلس بتاريخ 24/12/2023 بواسطة قنبلة مولوتوف.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

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