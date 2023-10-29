الأحد 14 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 29 أكتوبر 2023 |
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بعد إصابة أحد جنودها.. "اليونيفيل" تحثّ على وقف النار فورًا في الجنوب

منذ 10 دقائق
اليونيفيل

اليونيفيل

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أعلن الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي في تصريح، أنّ “قذيفتي هاون سقطتا أمس عند حوالي العاشرة مساءً على قاعدة لـ “اليونيفيل” بالقرب من بلدة حولا، مما أدى إلى إصابة أحد جنود حفظ السلام الذي تم إجلاؤه على الفور لتلقي العلاج”.

وأضاف: “أصيب جندي حفظ السلام بجروح طفيفة، وتم نقله على الفور إلى المستشفى في المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، وحالته مستقرة حاليًا”.

وتابع تيننتي: “بالأمس، تعرّضت مراكز اليونيفيل للقصف مرتين: في فترة ما بعد الظهر بقذيفة أصابت مقرّنا العام في الناقورة، ومساء أمس في محيط حولا، مما أدى إلى إصابة أحد جنود حفظ السلام”.

وأردف الناطق الرسمي باسم اليونيفيل: “تعرب اليونيفيل عن قلقها البالغ إزاء هذين الهجومين على جنودنا الذين يعملون بلا كلل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لاستعادة الاستقرار في جنوب لبنان وتهدئة هذا الوضع الخطير”.

وختم تيننتي: “إننا نحثّ بقوة جميع الأطراف المشاركة في النزاع على وقف إطلاق النار فورًا. إن مهاجمة حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة جريمة وانتهاك للقانون الدولي ويجب إدانتها. وقد بدأت التحقيقات في كلا الحادثين”.

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