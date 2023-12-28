الخميس 15 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 28 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد إصابة جنديّ تابع لها في الطيبة.. "اليونيفيل" تُطالب لبنان بتحقيق سريع!

منذ 39 دقيقة
جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس

جنود من قوات اليونيفيل (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلنت “اليونيفيل” في بيان أن “جندي حفظ سلام أصيب الليلة الماضية، بعد أن تعرضت دورية تابعة لها لهجوم من قبل مجموعة من الشباب في بلدة الطيبة في جنوب لبنان، كما تضررت آلية في الحادث”.

واعتبرت أن “الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام ليست فقط مدانة، ولكنها تشكل أيضًا انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقانون اللبناني. إن حرية حركة قوات حفظ السلام أمر حيوي خلال عملنا على استعادة الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق”.

ودعت “السلطات اللبنانية إلى تحقيق كامل وسريع وتقديم جميع الجناة إلى العدالة”.

وختمت: “ما زال حفظة السلام التابعين لليونيفيل يتابعون مهامهم، وسنواصل عملنا الأساسي في المراقبة ووقف التصعيد”.

    المزيد من أخبار لبنان

    اللواء الياس البيسري
    جولة جنوبيّة للواء البيسري.. وصولًا إلى مقر "اليونيفيل" في الناقورة
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    نسبة نزوح الجنوبيّين تتجاوز الـ75%.. ما آخر المستجدات الميدانيّة؟
    قائد الجيش العماد جوزاف عون
    وفد من رؤساء بلدات جزين في اليرزة.. و"خنجر" لقائد الجيش

    الأكثر قراءة

    قائد الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
    قائد الأركان الإسرائيلي: الموافقة على خطط الهجوم على لبنان "تمت"
    الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
    عملية مثلثة الأضلاع بتوقيع "أميركي – إسرائيلي"
    جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
    تفاصيل جديدة.. تقرير إسرائيلي يكشف ما يريد نتنياهو إنشاءه في لبنان