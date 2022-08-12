بعد إصابة عدد من المواطنين.. توقيف صيدلي يبيع أدوية منتهية الصلاحية

أشارت ​المديرية العامة لأمن الدولة​، إلى أنه “أصابت عوارض صحية عددًا من المواطنين في بلدة جب جنين في ​البقاع الغربي​، والمشترك بينهم كان شراءهم لأدوية من صيدلية البلدة”.

وأوضحت في بيان، أنه “بعد متابعة الأمر، واستقصاءات قام بها مكتب أمن الدولة في جب جنين مع أطباء في المنطقة كانوا قد عالجوا المرضى المتوعكين، دهمت دورية من أمن الدولة الصيدلية وتم الكشف على الأدوية فيها والتحقق من كمية كبيرة منها تبين أنها منتهية الصلاحية ويتم بيعها للمواطنين”.

ولفتت المديرية، إلى أنه “تبين أيضاً أن الأدوية الصالحة للبيع والمدعومة من الوزارة المعنية تباع بأسعار غير مدعومة، ليحقق صاحب الصيدلية أرباحًا طائلة”، وذكرت أنه “بعد أخذ إشارة القضاء، تم توقيف الصيدلي والتحقيق معه من قبل أمن الدولة وتم تركه بسند إقامة”.

وأكدت أن “دورية من أمن الدولة وزعت الأدوية المدعومة الصالحة للإستعمال والمصادرة على مراكز ​الصليب الأحمر​ في البقاع، وسيتم لاحقًا تلف الأدوية المنتهية الصلاحية بحضور مندوب عن ​وزارة الصحة​”.