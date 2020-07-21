بعد إصابة موظف فيها… NEU Company توضح

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أوضحت الشركة الوطنية للخدمات الكهربائية NEU Company، أن موظفا لديها في دائرة الشياح، قسم الجباية أصيب بفيروس كورونا خلال عمله التطوعي في فرق إسعاف الصليب الأحمر اللبناني.

وقالت في بيان: “الشركة أخذت التدابير اللازمة فورا فتم تسكير قسم الجباية وإخضاع الموظفين كافة الذين خالطوا الجابي المعني لفحوصات الـ PCR وذلك بتاريخ 17/07/2020 وأتت جميع النتائج سلبية. وعليه، سيعاود قسم الجباية عمله المعتاد إبتداء من نهار الإثنين 20/07/2020.

وأوضحت أن “الموظف المصاب بصحة جيدة، وهو الآن في الحجر الإلزامي لغاية شفائه التام من الفيروس”.

والجدير بالذكر أن موظفي الشركة كافة، وبخاصة الجباة، يطبقون كل الخطوات الوقائية من أجل حمايتهم، وحماية عائلاتهم وحماية المواطنين القاطنين في المناطق التي هي ضمن نطاق عملنا”.