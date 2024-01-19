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بعد إعلان الإضراب.. ما مصير "الاتفاق" بين المدارس الكاثوليكية ونقابة المعلمين؟

منذ 37 دقيقة
مدرسة - تعبيرية

مدرسة - تعبيرية

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اتصل وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي استمهله أيامًا كي يحظى البروتوكول المتفق عليه بين المدارس الخاصة ونقابة المعلمين، بإجماع إدارات المدارس، وفق ما ذكرت “الأخبار”.

كذلك أبلغ الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ومنسّق اتحاد المؤسسات الأب يوسف نصر، النقابة بأنّ الاتفاق لم يتوقف، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت لأخذ الموافقة عليه.

وأشارت مصادر نيابية إلى أن نصر، صاحب الاقتراح، لم يستطع أن يسوّقه بين جماعته، علمًا أن لا صفة للاتفاق الجانبي لأن القانون وحده يحمي حقوق الناس.

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