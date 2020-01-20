أخبار لبنان

بعد اجتماع الغداء.. فشل الاجتماع بين الخليلين وفرنجية ودياب

كشفت معلومات صحفية أن اجتماع الرئيس المكلف حسان دياب مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والخليلين لم يحقق نتائج ملموسة لجهة حلحلة عقد الحكومة.

 

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واعتبرت أن دياب لا يزال متمسكا بحكومة من 18 وزيراً وسيجري المزيد من المشاورات في اقتراح رفعها إلى 20.

وكان اجتماع على الغداء جمع الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة حسان دياب مع “الخليلين” المساعد السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية في منزل الأول لبحث إمكانية رفع الحكومة إلى 20 وزيراً.

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