بعد اجتماع تربوي "إيجابي".. لا إضراب في المدارس غدًا

أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، أن لا إضراب في المدارس غدًا وسيكون يومًا دراسيًا عاديًا.

محفوض أوضح إثر الاجتماع مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أنّه تم التوصل إلى اتفاق مع الوزير وإذا تم التوقيع عليه خلال 48 ساعة “فلن يكون هناك مشكلة وإلّا نعود إلى الجمعيات العمومية”.

وقال الحلبي بعد انتهاء الاجتماع التربوي إن جو الاجتماع كان إيجابيًا بالكامل، والكل في تعاون تام حرصًا على استمرارية العام الدراسي وتلامذة لبنان، وهناك إجماع على ضرورة إنصاف المعلمين الذين أمضوا سنوات عديدة في خدمة مدارسهم.

كما أشار إلى أنه تم الاتفاق على سلسلة من النقاط منها التزام المؤسسات التربوية الخاصة بتأمين مبلغ 60 مليار ليرة شهريًا على الأقل لتغطية دفع المعاشات التقاعدية مضاعفة 6 مرات لمن يتقاضاها من صندوق التعاقد، موضحًا أنه سيتم عرض الاتفاق على المعنيين والتوقيع عليه خلال 48 ساعة.

هذا وعقد الاجتماع في وزارة التربية بين النقابة ممثلة بالنقيب نعمة محفوض والأمين العام أسامة أرناؤوط، واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ممثلًا بالأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر والحاج محمد سماحة، وحضور لجان الأهل.