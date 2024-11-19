بعد اجتماع لأكثر من ساعة ونصف.. هوكشتاين من عين التينة: قرار وقف النار قريب

اختتم المبعوث الأميركي إلى لبنان، آموس هوكشتاين، مؤتمره الصحافي في بيروت اليوم الثلاثاء دون أن يجيب على أسئلة الصحافيين، حيث اكتفى بالتأكيد على “التقدم الإيجابي” الذي تم إحرازه في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وقال هوكشتاين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة: “أمامنا فرصة فعلية لإنهاء هذا الصراع. هذه لحظة اتخاذ القرار”، مشيراً إلى أن الأمور تتجه نحو التوصل إلى اتفاق يوقف القتال الذي شاب المنطقة في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف، “نحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا للعمل مع لبنان وإسرائيل لتحقيق هذا الهدف”.

وأكد هوكشتاين أن المناقشات التي تمت كانت “جيدة وبنّاءة”، معتبراً أن “قرار وقف النار بات قريب المنال”.

كما شدد على أن القرار النهائي بشأن وقف إطلاق النار “يعود إلى كل من لبنان وإسرائيل”، معرباً عن أمله في أن يتم اتخاذ “إجراءات حاسمة قريباً”.

وفي ختام حديثه، أشار المبعوث الأميركي إلى أن “النافذة مفتوحة الآن” للوصول إلى “نهاية النزاع”، في إشارة إلى الفرصة الحالية لتحقيق السلام ووقف التصعيد في المنطقة.