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بعد اجتياح السيول لمحطة التنقية في كفرحلدا.. قرى بترونيّة بلا مياه!

منذ ساعتين
المياه - تعبيرية

المياه - تعبيرية

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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي، في بيان، أنها، “وبسبب السيول التي اجتاحت محطة التنقية في كفرحلدا، اضطرت آسفة إلى قطع المياه عن بلدات كفرحلدا، بيت شلالا، دير بللا، شناطا، جبلا، بقسميا، كفرحي، كور، راشكيدا، عبرين، بجدرفل، اجدبرا، كفيفان، غوما، سلعاتا، نحلا، بشتودار، جران، تحوم، راشانا، العلالي، مراح الحاج، بساتين العصي، عورا، أصيا، زان، رشكده، حلتا، صورات، كفرحتنا، عرطز، هربونا، الفتيحات، شبطين، كفرشليمان، ومدينة البترون”.

وأكدت المؤسسة أنها “تعمل جاهدة لإعادة الأمور إلى طبيعتها، وستتم إعادة توزيع المياه فور الانتهاء من معالجة الأضرار التي لحقت بمحطة التنقية”.

 

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