بعد ارتفاعه الكبير أمس.. كيف افتتح "الدولار الأسود" صباحًا؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعًا كبيرًا، خلال الساعات الأخيرة الماضية، فيما بلغ صباحًا 87,500 ليرة للمبيع و88,000 ليرة للشراء.

وكان قد أقفل مساءً، 88,000 للبيع و88,500 للشراء.

يأتي ذلك في وقت عاود الدولار قفزاته البهلوانية في السوق السوداء أمس، فبدأ صباحًا الارتفاع مع توارد معلومات عن فشل تنفيذ كلّ عمليات صيرفة، كما كان وعد مصرف لبنان، وسرعان ما تفاقم صعوده الصاروخي إثر إعلان جمعية المصارف العودة إلى الإضراب، ليرتفع بقيمة 8 آلاف ليرة أي بنسبة 10% خلال 24 ساعة مسجلاً مساءً 88 ألف ليرة للدولار.

وفي ظل انسداد الآفاق السياسية والمالية والاقتصادية في البلد، لم تستبعد أوساط مالية، وفق “نداء الوطن”، أن يستأنف الدولار رحلته نحو الـ”خمسة أصفار” في إشارة إلى توقّع بلوغه سعر صرف بقيمة 100000 ليرة بعدما فرمل تعميم المصرف المركزي الأخير خطواته لبعض الوقت في هذا الاتجاه.