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بعد ارتفاع حالات كورونا في عكار.. تعميم جديد من المحافظ

17 - نوفمبر - 2021
برقايل-عكار

عكار

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وجّه محافظ عكار عماد اللبكي تعميماً خطياً إلى رؤساء البلديات والاتحادات وروابط المخاتير، بعد ارتفاع أعداد كورونا في البلدات العكّارية، الأمر الذي يُشير إلى نتائج سلبيّة.

وأشار اللبكي في تعميمه إلى أنّ “عدّاد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا قد عاد إلى الارتفاع بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية.

كما طلب العودة إلى التّشدّد بتطبيق الإجراءات الوقائية واتّخاذ جميع الاحتياطات اللّازمة لذلك، كما العمل على وضع خطة سريعة وعملية لحثّ المواطنين جميعاً على ضرورة تلقّي اللّقاح والتّسجيل على منصة IMPACT على الرابط: https://covax.moph.gov.lb/impactmobile/vaccine.

يذكر أن مدير “مستشفى عبدالله الراسي الحكومي” محمد خضرين أعلن “ازدياد حالات كورونا في عكار”، مشيراً الى ان “المستشفى يكتظ بالمرضى فوق قدرته الاستيعابية”.

ودعا خضرين وزارة الصحة العامة في بيان الى “الايعاز والضغط على المستشفيات الاخرى لاستقبال الحالات، لان المستشفى الحكومي لا يكفي وحده، وهناك اقسام في المستشفى لاختصاصات اخرى لا نستطيع ان نوقفها وهي حاجة ضرورية للمرضى”.

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