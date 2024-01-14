الأحد 2 رجب 1445 ﻫ - 14 يناير 2024 |
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بعد ارتفاع منسوب نهر بيروت.. خطار يتفقد العمليات في الكرنتينا

منذ 49 دقيقة
المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار

المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار

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تفقد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، التزامًا بتوجيهات وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، سير العمليات في منطقة السبتيه، حيث تسببت غزارة الأمطار بانهيار حائط دعم قرب أحد المباني السكنية، ما كاد يشكل خطرًا على السلامة العامة.

كما كان العميد خطار أشرف على العمليات التي نفذت في محلة الكرنتينا، حيث ارتفع منسوب نهر بيروت وتسبب بغرق الطرق المحيطة بالنهر.

وأعطى توجيهاته للعناصر لجهة مواصلة تأمين السلامة العامة في المحلة، للتأكد من عدم تعرض أي من المارة لأي خطر إلى أن تنتهي بلدية بيروت من عمليات فتح مجرى النهر.

كما أثنى على الجهود التي بذلها عناصر الدفاع المدني منذ فجر أمس والمستمرة حتى الساعة في المناطق اللبنانية كافة لتلبية نداءات المواطنين والمقيمين وأثبتوا أنهم يتحلون بمناقبية واندفاع منقطعي النظير.

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