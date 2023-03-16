بعد استدراجه من قبل فتاة.. سلبوه 70 هاتفًا خلويًا ومبلغًا ماليًا بالدولار!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بتاريخ 4/3/2023 وفي بلدة الكواشرة – عكار، أقدم مجهولان ملثمان بحوزتهما أسلحة حربية على اعتراض طريق المواطن (خ. م.، مواليد عام ۱۹۹٤) وهو وكيل إحدى الشركات، وقاما بضربه على رأسه بسلاح حربي، وسلبا منه /70/ هاتفًا خلويًا، ومبلغًا ماليًا قدر بحوالى /4،500/ دولار أميركي، ومليوني ليرة لبنانية، وهاتفه الخليوي، وفرا إلى جهة مجهولة على متن سيارة نوع “مرسيدس” لون أسود.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنه تم استدراج (خ. م.) من قبل فتاة مجهولة إلى المحلة المذكورة حيث تمت عملية السلب.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هوية منفذي عملية السلب، والفتاة التي شاركتهم العملية، وهم كل من:

ز. ع. (مواليد عام 1991، لبناني)

ف. أ. (مواليد عام 1991، لبناني)

أ. ه. (مواليد عام 1989، لبنانية)

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم وإعادة المسروقات.

وبتاريخي 10 و11/3/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية نوعية نتج عنها توقيف الأول والثاني في محلة وادي الحور، والثالثة في محلة البيرة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بالتخطيط وتنفيذ عملية السلب المذكورة في محلة الكواشرة، حيث قامت (أ. ه.) باستدراج (خ. م) إلى المحلة، وعند وصوله اعترض الآخران طريقه مستخدمين سيارة مرسيدس لون أسود وسلباه ما كان بحوزته من هواتف خلوية ومبالغ مالية.

وتمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من ضبط السيارة التي استخدمت في عملية السلب، وبتفتيشها، ضُبط بداخلها /69/ هاتفًا خلويًا، ومبلغ /3070/ دولارًا أميركيَّا، و/2،390،000/ ل.ل.، وهاتف المدعي، وقفاز وقناعان لون اسود.

وتم تسليم الهواتف والمبلغ المالي للمدّعي، وتم حجز السيارة عدليًّا.

وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.