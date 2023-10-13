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بعد استهداف الصحافيّين جنوبًا.. "رسالة" من بري إلى المجتمع الدولي

منذ 21 دقيقة
الرئيس نبيه بري

الرئيس نبيه بري

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علّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلاميين مساء اليوم في منطقة علما الشعب، وقال: “هل يحتاج المجتمع الدولي إلى دليل بأن إسرائيل ومستوياتها السياسية والعسكرية يريدان ممارسة إجرامهما وعدوانيتهما من دون شهود على الحق والحقيقة”؟

وأضاف: “أحر التعازي للإعلام الدولي والعربي واللبناني ولذوي الشهيد، باستشهاد المصور في وكالة “رويترز” عصام العبد الله، والشفاء العاجل للإعلامية في قناة الجزيرة كارمن جوخدار وزميلها المصور إيلي براخيا”.

يشار إلى أنّ المصور الصحافي لوكالة رويترز عصام عبد الله قُتل مساء اليوم، بينما أصيب 3 آخرون، بينهم مراسلة قناة “الجزيرة” كارمن جوخدار والمصور إيلي براخيا، في قصف إسرائيلي على سيارتهم في بلدة علما الشعب الجنوبية.

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