بعد اغتيال العاروري.. "شكوى عاجلة" من لبنان إلى مجلس الأمن

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالًا بوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، طالبًا “تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية الاستهداف الفاضح للسيادة اللبنانية، بالتفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم، وكل الخروق الإسرائيلية المستجدة للسيادة اللبنانية”.

وكان ميقاتي قد ندد بالانفجار الذي وقع في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وأدى إلى استشهاد نائب رئيس حركة “حماس” صالح العاروري إضافة إلى قادة آخرين من “القسام” وعدد من الجرحى، وقال: إن هذا الانفجار جريمة إسرائيلية جديدة تهدف حكمًا إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب، والتي تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

ميقاتي أضاف: “كما أن هذا الانفجار هو حكمًا توريط للبنان ورد واضح على المساعي التي نقوم بها لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان، وإننا نهيب بالدول المعنية ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهدافاتها، كما نحذر من لجوء المستوى السياسي الإسرائيلي إلى تصدير إخفاقاته في غزة نحو الحدود الجنوبية لفرض وقائع وقواعد اشتباك جديدة”.

كما تابع: “إن لبنان ملتزم كما على الدوام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لا سيما القرار 1701، ولكن الذي يُسأل عن خرقه وتجاوزه هي إسرائيل التي لم تشبع بعد قتلًا وتدميرًا، وبدا واضحا للقاصي والداني أن قرار الحرب هو في يد إسرائيل، والمطلوب ردعها ووقف عدوانها”.