بعد اكثر من 40 عملية نصب واحتيال يقع في قبضة قوى الامن

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال، ومنها ترويج العملة المزيّفة في مختلف المناطق اللبنانية والتي وقع ضحيتها العديد من المواطنين حيث تم الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم الشخصية، وبعد توافر معلومات للشعبة حول نشاط مروّج عملة مزيّفة في مناطق بيروت وصيدا وصور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المذكور وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكّنت من تحديد هويته ويدعى أ. ش. (من مواليد عام ١٩٨٢، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية ومطلوب للقضاء بموجب 3 مذكرات عدلية بجرائم احتيال وتزوير واستعمال مزور.

وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بتاريخ 23-05-2022 بالجرم المشهود في محلة الشهابية أثناء محاولته شراء كمية من اللحوم من أحد المسالخ في المحلة بمبلغ مالي مزيّف، وضبطت بحوزته مبلغ 3،350 دولار أميركي من فئة المئة دولار جميعها مزيّفة.

وخلال التحقيق معه اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج العملة المزيّفة في مناطق بيروت وصيدا وصور، كما اعترف بترويج الشيكات المزورة وبتنفيذ أكثر من 40 عملية احتيال، وبتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.