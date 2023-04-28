بعد الأخبار عن رشاوى في تلفزيون لبنان.. الحارسة القضائية تردّ

صدر عن الحارسة القضائية السابقة لتلفزيون لبنان فيفيان لبس البيان الآتي:

إن ما يتم تداوله من أخبار عبر تسريبات اعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عن رشاوى مالية تم دفعها لعدد من الموظفين والعاملين في التلفزيون خلال الفترة التي توليت فيها مهام إدارته هو عار من الصحة جملة وتفصيلا، وحقيقة الامر أنه تم صرف مبالغ محددة وفق ما ينص عليه القانون لبعض العاملين في عدد من الاقسام بما يكفل استمرارية عمل التلفزيون سبعة أيام على سبعة أيام.

أما ما يتم تسريبه من أخبار وتلفيقات فلا يتعدى محاولات التعمية على الاخفاقات المتتالية في تنفيذ الوعود الواهية التي قطعت للموظفين منذ قرار وزير الاعلام الحالي استعادة ادارة التلفزيون من الحراسة القضائية.

وازاء التمادي في التلفيقات والافتراءات فانني في صدد التقدم بشكوى قضائية لدى القضاء المختص، علماً ان الحراسة القضائية التي كنت أتولاها كانت تخضع مباشرة لسلطة القضاء وإشرافه. فاقتضى التوضيح.