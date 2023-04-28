الجمعة 8 شوال 1444 ﻫ - 28 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد الأخبار عن رشاوى في تلفزيون لبنان.. الحارسة القضائية تردّ

منذ 60 دقيقة
القضاء

القضاء

A A A
طباعة المقال

صدر عن الحارسة القضائية السابقة لتلفزيون لبنان فيفيان لبس البيان الآتي:

إن ما يتم تداوله من أخبار عبر تسريبات اعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عن رشاوى مالية تم دفعها لعدد من الموظفين والعاملين في التلفزيون خلال الفترة التي توليت فيها مهام إدارته هو عار من الصحة جملة وتفصيلا، وحقيقة الامر أنه تم صرف مبالغ محددة وفق ما ينص عليه القانون لبعض العاملين في عدد من الاقسام بما يكفل استمرارية عمل التلفزيون سبعة أيام على سبعة أيام.

أما ما يتم تسريبه من أخبار وتلفيقات فلا يتعدى محاولات التعمية على الاخفاقات المتتالية في تنفيذ الوعود الواهية التي قطعت للموظفين منذ قرار وزير الاعلام الحالي استعادة ادارة التلفزيون من الحراسة القضائية.

وازاء التمادي في التلفيقات والافتراءات فانني في صدد التقدم بشكوى قضائية لدى القضاء المختص، علماً ان الحراسة القضائية التي كنت أتولاها كانت تخضع مباشرة لسلطة القضاء وإشرافه. فاقتضى التوضيح.

    المزيد من أخبار لبنان

    عناصر من قوى الأمن
    شركة دليفري غرفة عمليات أمنية للنازحين؟
    توقيف - تعبيرية
    سرقت الذهب من منزل مخدوميها... وحاولت تهريبها إلى دبي
    وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
    عبد اللهيان: القوى اللبنانية لديها الكفاءة اللازمة لانتخاب رئيس للجمهورية

    الأكثر قراءة

    الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
    "تأهّبوا".. العالم الهولنديّ يُحذّر المنطقة العربيّة وإيران من "زلزال كبير"
    سامي خياط
    وفاة الممثل المسرحي والكاتب الكوميدي سامي خياط
    جورجينا وكريستيانو رونالدو
    ثروة ضخمة بانتظار جورجينا في حال انفصالها عن رونالدو