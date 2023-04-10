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بعد الأعياد.. مرحلة جديدة من التعقيدات الرئاسيّة!

منذ 14 دقيقة
قصر بعبدا

قصر بعبدا

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تخشى أوساط سياسية مطلعة عبر “النهار” أن تطل الفترة المقبلة، أي بعد عيدي الفصح الغربي والشرقي وعيد الفطر المتزامنة هذا الشهر، على مرحلة جديدة من التعقيدات القائمة والمحدثة.

إذ إنّ تطورات الوضع الجنوبي أخيرًا ستترك حتمًا آثارها المباشرة والعميقة على المواقف الداخلية والخارجية من الأزمة الرئاسية لجهة تسليط الأضواء والأولويات على الانكشاف السياسي والأمني الرسمي، في ظل عودة “حزب الله” إلى ممارسة لعبة التحكم بالواقع اللبناني قسرًا، وهو أمر سيزيد الاستقطاب السياسي حدة وسيفاقم حالة التجاذب الحاد حول الخيارات الرئاسية والمرشحين كما سيمدد لحالة انعدام اليقين التي تحكم هذه الأزمة.

 

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