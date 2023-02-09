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بعد الإقفال الجزئي.. هل تتّجه المصارف إلى الإقفال التام؟

منذ 40 دقيقة
مبنى جمعية المصارف

مبنى جمعية المصارف

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تتجه المصارف إلى الإقفال التام منتصف الأسبوع المقبل، بعدما لمست لامبالاة مريبة حيال ما اعتبرته تطورات خطيرة ومشبوهة تهدّد القطاع بالانهيار، وفق ما ذكرت معلومات للـLBCI .

كما أشارت إلى أنّ “هذا الموقف تبلور في مشاورات أجرتها المصارف مساء الأربعاء، وقررت على إثرها الانتقال من الإقفال الجزئي المنظّم الذي بدأته الإثنين إلى الإقفال التام. وهذا يعني عملياً، وقف كلّ العمليات المصرفية التي كانت تجري في ظل الإقفال الجزئي، ومنها وقف عمل ماكينات السحب ATM، بما يعني وقف كل الخدمات المالية للأفراد، بما فيها سحب الأموال وقبض الرواتب وسواها من الخدمات الضرورية. كما يعني أيضًا وقف العمل مع الشركات، ووقف فتح الاعتمادات للاستيراد، بما سيؤدي إلى اضطراب اقتصادي كبير، وشلل شبه تام في كل القطاعات”.

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