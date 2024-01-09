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بعد الاختراق.. وزير الداخلية يطّلع على سير عمل أنظمة التفتيش في المطار

منذ 44 دقيقة
جولة لوزير الداخلية بسام مولوي في مطار رفيق الحريري الدولي

جولة لوزير الداخلية بسام مولوي في مطار رفيق الحريري الدولي

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قام وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بجولة تفقدية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، للاطلاع على سير عمل أنظمة التفتيش، يرافقه المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري، وقائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العميد عزت الخطيب.

كما عقد مولوي اجتماعًا مع جهاز أمن المطار وفصيلة تفتيشات المطار في قوى الأمن الداخلي.

يأتي ذلك بعد الهجوم السيبراني الذي تعرضت له شاشات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، يوم الأحد، قبل أن تعود أمس إلى العمل بشكل طبيعي.

ولفت المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، أمس الإثنين، إلى أنّ “ما حصل كبير جدًا وغير مسبوق، ونتعامل مع الحدث بشكل جدّي حتى لا يتكرر في المستقبل”.

 

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