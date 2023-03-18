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بعد الارتفاع الكبير... انخفاض بسيط للدولار

منذ 18 دقيقة
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء السبت 18 آذار 2023.

وتراوح الدولار ما بين 109000 و109500 ليرة لبنانية بعدما وصل خلال النهار إلى 112000 ليرة.

في هذا الإطار، رأى الوزير السابق رائد خوري، أن “ما من سقف لارتفاع سعر الصرف، خصوصًا مع غياب الثقة إضافة إلى الطلب والعرض، والعاملان يصبان بمصلحة الدولار، وسيأتي اليوم الذي تصبح فيه الليرة من دون قيمة”.

واعتبر خوري أنّه “كان يجب إقرار قانون الكابيتال كونترول منذ بداية الأزمة، ولم يتم القيام بأيّ شيء لحماية ودائع الناس”، وشرح أنّ “الفرق بين القطاعين العام والخاص كبير جدًا في لبنان مقارنة بالخارج، فالقطاع الخاص أقوى بكثير، وإذا استلم البلد سياسيًا يصبح أفضل بكثير من الآن”، معتبراً أن “الطبقة السياسية لم تعتد العمل بالاقتصاد، بل الانتفاع من القطاع الخاص”.

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