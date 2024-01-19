بعد "الاستراحة".. منخفض جويّ جديد في طريقه إلى لبنان!

تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى طقس مستقر مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية لهذا الشهر حتى مساء الإثنين، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز شمال تركيا.

هذا وتوقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا بسحب مرتفعة من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل، مع ضباب محلي على المرتفعات.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و17 درجة، وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

وتنفي مصلحة الأرصاد الجوية ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث عاصفة ثلجية شديدة في 20 الحالي و21 منه، وتدعو المواطنين إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيًا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، مع احتمال تساقط رذاذ في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية كما يتكون مع ضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل، مع ضباب محلي على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيًا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة وارتفاع في درجات الحرارة خصوصًا على الساحل، مع انخفاض بنسبة الرطوبة واحتمال طبقات خفيفة من الغبار.

الإثنين: غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة وارتفاع في درجات الحرارة خصوصًا على الساحل، مع انخفاض في نسبة الرطوبة واحتمال طبقات خفيفة من الغبار.

– الحرارة على الساحل من 14 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 8 إلى 17 درجة، في الداخل من 5 إلى 21 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية متقلبة ضعيفة أحيانًا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط إلى سيئ أحيانًا على الجبال بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

– الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6،42.

– ساعة غروب الشمس: 16،57.