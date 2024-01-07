الأحد 25 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 7 يناير 2024 |
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بعد الاستقرار.. تحضّروا لسلسلة منخفضات جويّة رطبة وباردة!

منذ 9 دقائق
الطقس

الطقس

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يسيطر استقرار جوي على لبنان يستمر لغاية مساء الثلاثاء مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بسبب انخفاض الرطوبة في طبقات الجو، على أن يليه سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة التي ستبدأ بالتأثير على لبنان الأربعاء المقبل ولأيام عدة، خصوصًا من ناحية انخفاض درجات الحرارة ومستوى تساقط الثلوج إلى ١٦٠٠ متر مع بداية هذه المنخفضات.

تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأحد: مشمس ويتخلل الجو سحب عالية، الحرارة بين ١٣ و٢٠ درجة ساحلًا، بين ٥ و١٨ درجة بقاعًا وبين ٩ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر. فيما شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الإثنين: الطقس مستقر والجوّ مشمس ويتخلل الجو سحب عالية. درجات الحرارة تتراوح بين ١٤ و٢٣ درجة ساحلًا، وبين ٤ و١٨ درجة بقاعًا وبين ١٠ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارًا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الثلاثاء: الطقس مستقر نهارًا ويتحول إلى متقلب مساء مع احتمال تساقط أمطار محلية وثلوج على الـ ١٩٠٠ متر. درجات الحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٣ و٢٠ درجة ساحلًا، بين ٤ و١٦ درجة بقاعًا وبين ١٠ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلًا تتحول جنوبية غربية نهارًا وتنشط ليلاً وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س.

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