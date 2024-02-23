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بعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.. مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تتحرك

منذ 60 دقيقة
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

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تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية والتي تطال أيضاً منشآت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، اذ استهدفت الاعتداءات اليوم بلدة المنصوري، مما أدى الى تضرر منظومة الطاقة الشمسية، والتي تستفيد منها المؤسسة لتشغيل بئر البلدة وتضرر الإنشاءات والكابلات.

وتذكر المؤسسة المواطنين والبلديات بأنها “قد وضعت في الخدمة خطي طوارئ لتأمين التواصل الضروري مع المؤسسة، وهي تواصل تنسيقها مع كافة الجهات المعنية لتأمين وصول فرق الصيانة الى منشآتها للمباشرة بإصلاح الأعطال”.

إن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، إذ تستنكر استهداف المنشآت الحيوية لا سيما منشآت المياه، في خرق واضح وصريح لكافة المواثيق والأعراف الدولية التي تفرض تحييد المؤسسات والمنشآت التي توفر الخدمات الأساسية للمدنيين عن “الأعمال الحربية”، تدعو كافة المنظمات الإنسانية والدولية للضغط لوقف استهدافها وضمان استمرارية التغذية بالمياه للمواطنين في جنوب لبنان.

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