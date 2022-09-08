بعد الاعتداء على طبيب... وزارة الصحة تستنكر

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة البيان التالي:

” إن وزارة الصحة العامة تستنكر وبشدّة الاعتداءات المتكررة غير المبررة التي تتعرض لها الطواقم الطبية في لبنان واخرها الاعتداء على الطبيب و.د بالضرب من قبل عائلة مريضة في المستشفى الإسلامي الخيري في طرابلس.

وتهيب الوزارة بالقوى الأمنية التحرك سريعاً واعتقال المعتدين واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم، كي لا تتكرر حوادث مماثلة. كما ستتخذ الوزارة صفة الادعاء الشخصي على الفاعلين.

وسيقوم غداً وفد من الوزارة بزيارة المستشفى للوقوف على تفاصيل الحادثة والاطمئنان على صحة الطبيب”.