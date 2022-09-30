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بعد الانخفاض... أسعار المحروقات تحلق مجدداً

منذ دقيقتين
المحروقات

المحروقات

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ارتفعت أسعار البنزين بنوعَيه 5000 ليرة والغاز 6000 ليرة، أما المازوت فقد تراجع سعره 10000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 691000 ليرة لبنانيّة.
– البنزين 98 أوكتان: 709000 ليرة لبنانيّة.
– المازوت: 811000 ليرة لبنانيّة.
– الغاز: 412000 ليرة لبنانيّة.

وكان أعرب عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس، في تصريح، عن “التخوف العام من انكماش اقتصادي عالمي وبخاصة اوروبي وتراجع في النمو نتيجة التأثير السلبي على الحركة الاقتصادية لارتفاع سعر صرف الدولار عالمياً مقابل العملات الصعبة الاخرى، كما ايضاً لارتفاع اسعار الطاقة، ما ينتج عنه تراجع في الطلب على النفط يؤدي الى تراجع في اسعار النفط في الاسواق الدولية، حيث انخفض خام البرنت تحت 84 دولارا، وطبعاً انعكس ذلك على اسعار المحروقات في لبنان التي تأثرت ايضاً بتراجع سعر صرف الدولار في السوق الحرة الموازية التي اصبحت وحدها مصدر دولارات استيراد المحروقات بعد توقف مصرف لبنان نهائياً عن التدخل بذلك”.

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