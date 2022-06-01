إليكم سعر صرف دولار السوق السوداء صباح اليوم

بعد الانخفاض الكبير، سجل صباح اليوم الأربعاء سعر الصرف الدولار في السوق السوداء 31300 ليرة لبنانية للشراء و31200 ليرة لبنانية للبيع.

وكان ارتفع الدولار أمس عقب انتخاب نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي مسجلاً 31700 ليرة لبنانية للشراء تقريباً.

انشغل اللبنانيون منذ بداية الأسبوع الجاري، بمراقبة تقلّبات سعر صرف الدولار في السوق السوداء، الذي واصل انخفاضه بشكل سريع، ليستقرّ مساء الإثنين عند 27500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما كان قد لامس في الأيام الماضية الـ 38 ألفاً.

ولكن هبوط دولار السوق السوداء، الذي أدّى الى انخفاض كبير في أسعار المازوت والغاز، لم يضع حدّاً لفوضى الأسعار في الأسواق، وهذا ما دفع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى تحذير تجّار المواد الغذائية وأصحاب السوبرماركت، من مغبّة عدم الالتزام ببيع كلّ السلع وفق التسعيرة المحدّثة لسعر الصرف، تحت طائلة اتّخاذ إجراءات ردعية وعقابية مشدّدة بحقّ كل يتلاعب بالأمن الغذائي للبنانيين.

وكان وجّه حاكم مصرف لبنان بيانًا الى حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها الى الدولار الاميركي، بناءً على التعميم ١٦١ ومفاعيله وعلى البنود رقم ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف، طالبًا منهم “التقدم بهذه الطلبات الى المصارف اللبنانية إبتداءً من يوم الاثنين المقبل وذلك على سعر SAYRAFA على ان تتم تلبية هذه الطلبات كاملةً في غضون ٢٤ ساعة، وهذا العرض مفتوح ومتاح يوميًا”.