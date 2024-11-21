بعد التحذيرات الإسرائيلية.. غارات على الضاحية الجنوبية!

شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي، اليوم الخميس، سلسلة غارات على منطقتي حارة حريك والمشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، وجّه الجيش الإسرائيلي، انذارا الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديداً سكان منطقة الغبيري.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي على منصة “إكس”: “عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الغبيري

أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب

من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.