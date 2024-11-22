بعد التحذيرات بالإخلاء.. غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية وتحديداً منطقة الشياح والحدث وحارة حريك.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، وجّه الجيش الاسرائيلي، اليوم الجمعة، تحذيراً الى سكان الضاحية الجنوبية وخصوصا الى مناطق حدث بيروت وحارة حريك والغبيري.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، افيخاي ادرعي على منصة “إكس”: “عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

حدث بيروت

حارة حريك

الغبيري”.

وأضاف “أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب

من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.