بعد التحذير من كارثة بيئيّة.. عبد الله يُتابع أزمة مطمر الناعمة

أجرى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله، اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس الأنماء والأعمار المهندس نبيل الجسر ومفوض الحكومة في المجلس زياد نصر، لمعالجة مشكلة توقف الصيانة في مطمر الناعمة من قبل المتهعد، والذي تراكمت مستحقاته منذ سنتين.

وتمّ خلال الاتصال التشاور بالإجراءات المطلوبة لاستكمال المتعهد عمله وفق قرار مجلس الوزراء، وذلك بناء لطلب رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط.

كذلك اتصل النائب عبد الله بالمتعهد جورج معوض للغاية نفسها.

وكانت مصادر مطلعة على الملف البيئي قد أشارت لموقع mtv إلى أنّ أزمة مطمر الناعمة والشركة المشغلة فيه، قد تحدث جدلاً واسعاً في الفترة المقبلة، نتيجة عدم الانتهاء من تجديد العقد بسبب المماطلة المستمرّة من قبل الجهات المعنية، حيث اقتربنا من الوصول إلى منتصف السنة من دون إحداث تقدّم في الملف، علماً أنّ المستحقات المطلوبة لم تُدفع من سنة 2021 ولتاريخه.

واعتبرت المصادر أنّ أزمة كهذه ستؤدّي إلى إيقاف العمل في المطمر، ممّا يسبّب كارثة بيئية في المنطقة، متسائلةً لماذا مع اقتراب فصل الصيف من كلّ عام، يتعمّد البعض خلق مشاكل بيئية تؤثر على سمعة الوطن، والحركة السياحيّة فيه؟!