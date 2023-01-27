بعد "التحليق" الصباحيّ.. انخفاض ملحوظ لـ "الدولار"

تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ما بين 61000 ليرة للشراء و61400 ليرة للمبيع، بعد أن كان قد تجاوز الـ63 ألف ليرة، صباح اليوم الجمعة.

في هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصاديّ لويس حبيقة في حديث لموقع mtv، أنّه طالما بقي الوضع في البلد على ما هو عليه، فإنّ سعر صرف الدّولار سيُواصل الارتفاع، وتنطبق عليه مقولة “فالج ما تعالج”، فأيّ بلد من دون رئيس للجمهوريّة ومن دون حكومة ومن دون مجلس نواب يعمل بشكل جدّيّ والمؤسّسات فيه “بالأرض”، لا يمكن أن يملك نقداً قوياًّ، لذا، فإنّ اللّيرة اللبنانيّة تنهار وستُكمل مسارها الانحداريّ طالما بقي الوضع السّياسيّ متردّياً”.

كما أشار حبيقة إلى أنّ “الحلول الاقتصاديّة يُمكن أن تُفرمِل الانهيار، لكنّ المُشكلة تكمُن لدى السّياسيّين”، وتابع: “لا سقف لسعر صرف الدّولار في السّوق السّوداء وسيرتفع تلقائيّاً ولا شيء يردعه سوى الحلّ السّياسيّ”.