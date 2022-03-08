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بعد التطاول على الكنيسة والبطريرك الراعي.. دعوى أمام القضاء

منذ 9 ساعات
القضاء

القضاء

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أعلن رئيس حركة التغيير ايلي محفوض أنه “وخلال ساعات ومع فريق من المحامين نتحضّر لمقاضاة الصحافي ابراهيم الامين من جريدة الاخبار لتناوله البطريرك المارون الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وكذلك لتطاوله على الكنيسة الأم الكنيسة المارونية وسنطالب بإحالته أمام القضاء المختص وتوقيفه ومحاكمته.. غلطت بالعنوان يا إبراهيم”.

من جهتها، استنكرت الهيئة التنفيذية في المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى، في بيان، “ما صدر على لسان الصحافي ابراهيم الأمين من كلام يتعرض فيه للكنيسة المارونية ولمقام بكركي وتاريخها”.

ورأى المجلس فيه “كلاماً خطيراً، مفخخاً، إذا ما اتسع، من شأنه أن يشعل جمر المواجهة الطائفية ويعمق الخلافات والانقسامات التي ما برح البطريرك مار بشاره بطرس الراعي، عند كل استحقاق، وأمام كل أزمة، يقدم المبادرة تلو الأخرى، لتهدئة الخواطر، وتوحيد الوطن”.

واستغرب “كيف أن فئة من اللبنانيين تصر على معاداة البطريرك الراعي رغم أنها تعلم في صميمها أنه يعمل من أجل جمع شمل اللبنانيين، ووحدة البلاد وازدهار الدولة ودعم الجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية، وتغليب منطق الحوار والديموقراطية والعيش المشترك”.

وأكد أن “دور بكركي والكنيسة المارونية في إعلاء شأن لبنان وفي حفظ خصوصيته، رسالة عالمية في خدمة الإنسانية، ناصعا كثلج الجبال، وراسخا كالأرز. وما يهم بكركي اليوم، ليس فقط أن يستعيد لبنان هويته وحقيقته، بل أن تتكاتف الجهود لإنقاذ إنسانه واقتصاده وأن تعود دولته، واحدة، جامعة، سيدة قرارها”.

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