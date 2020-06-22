بعد التعميم الجديد لنقابة الصرافين.. هل سيبلغ الدولار في السوق السوداء هذا الحدّ؟

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رغم كل الأجراءات “المجتزئة” التي يتخذها أطراف أزمة الدولار (الحكومة – مصرف لبنان – الصرافين)، لا تزال سيطرة السوق السوداء هي الأقوى حتى الآن.

فبعد أيقاف نقابة الصراقين بيع الدولار على الى الهوية فقط, وإصدارها تعميماً جديداً يتطلب كمية من المستندات للحصول على أي مبلغ بالدولار وفق سعر الصرف المحدد يومياً، استمر الدولار الأميركي بالارتفاع مقابل الليرة اللبنانية في سوق الصرافين السوداء، حتى وصل صباح اليوم إلى 5500 – 5600 ليرة لبنانية.

في حين أنّ التجّار يتداولون الدولار بـ5600 – 5700 ليرة، فيرفعون السعر قليلاً في حال ارتفع الدولار أكثر، وكانوا بحاجة لشراء البضائع من دون أن يتعرضوا للخسائر.

وتجدر الإشارة إلى أنّ القوى الأمنية واجراءات الحكومة الجديدة لم تستطع حتى اليوم السيطرة على سوق الصرافين السوداء، في ظل آلية يعتمدها مصرف لبنان بضخ الدولار في السوق المحلية، والإجراءات المشددة لدى الصرافين من فئة “أ”.

من ناحيته حذّر الخبير الاقتصادي دان قزي من تسجيل الدولار ارتفاعا جنونيا وسريعا بالسوق السوداء يصل إلى 7 آلاف ليرة.

وأشار “قزي” على حسابه الشخصي على “تويتر”، إلى أن القيود المفروضة على اللبنانيين الراغبين في شراء الدولار من الصرافين، مرفقاً صورة بالأوراق والشروط المطلوبة.