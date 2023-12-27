بعد التمديد لـ"القائد".. هل تُجدّد المساعدة المالية الشهرية لعناصر الجيش؟

أفادت مصادر على صلة بالدول المعنية بالشأن اللبناني، أنّ قرار الحفاظ على تماسك الجيش للحفاظ على الاستقرار في لبنان، لا يزال نفسه لدى الجهات كلّها. وبالتالي، تستمرّ المساعدات العسكرية المختلفة، كذلك التبرعات من الأفراد، وبالتالي “لا خوف” على تأمين الطبابة الشاملة في المدى المنظور، وفق ما أفادت صحيفة “نداء الوطن”.

كذلك حصل الجيش على هبة من الوقود من “صندوق قطر للتنمية” لمدة 6 أشهر بقيمة 30 مليون دولار، ضمن اتفاق جرى نهاية آب الماضي، وتصل الدفعات تباعًا.

أمّا بالنسبة إلى الـ100 دولار التي تُوزّع مباشرةً وبالتساوي على العناصر، فبحسب صحيفة “نداء الوطن”، بدأ الحديث الثلاثي بشأنها، بين المؤسسة العسكرية والدوحة وواشنطن. لا تأكيد حتى الآن، إذا كانت هذه المساعدة “ستُمدّد”، لكن هناك بحثاً في الموضوع إثر طلب من قيادة الجيش بأن تُستكمل إلى ما بعد آذار 2024.

وإذ من المُرجح، إذا جرى التوصل إلى قرار بالتمديد لهذه المساعدة، أن تكون قطر هي الجهة المموِّلة، نظرًا إلى أنّ هناك عوائق قانونية كثيرة أمام إقرار مساعدة مالية أميركية جديدة للجيش، يبقى الجميع في الداخل والخارج، معنيًا بأن تبقى المؤسسة العسكرية صامدة.