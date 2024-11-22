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بعد التهديد الأخير.. 4 غارات تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 10 ساعات
المكان المستهدف في الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت

المكان المستهدف في الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت

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شن الطيران الحربي الاسرائيلي 4 غارات على الضاحية الجنوبية مستهدفا منطقتي الحدث- الكفاءات و حارة حريك. وسمعت اصوات الصواريخ وهي تتساقط على المكان المستهدف في الحدث بشكل قوي. وشوهد تصاعد الدخان بشكل كثيف من محيط الجامعة اللبنانية.

جاء هذا القصف بعد تهديد المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي عبر منصة “أكس”: عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في الحدث وحارة حريك.

أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب.

من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

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