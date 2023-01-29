بعد التوقيع مع الشركة القطريّة.. ميقاتي يشكر أميركا على إنجاز الترسيم

توجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالشكر مجددًا من الإدارة الأميركية على الجهود التي بذلتها في سبيل إنجاز اتفاق ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية.

وخلال توقيع “الملحقين التعديليين لإتفاقيّتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9، لمناسبة دخول “شركة قطر للطاقة” كشريكة مع “شركة توتال إنيرجيز” الفرنسية وشركة “إيني” الإيطالية، والذي أقيم في السراي الحكومي، حيا الرئيس ميقاتي الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين وفريق عمله الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر للتوصل إلى الاتفاق”، معربًا “عن أمله في أن تبلغ الأمور خواتيمها بالمباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية”.

كما حيا المتابعة الدؤوبة للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا في هذا الإطار.