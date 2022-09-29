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بعد الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس.. القوات تدعو إلى توحيد صفوف المعارضة

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2022 1:38 مساءً
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علّق أعضاء تكتل “الجمهورية القوية” على نتائج التصويت في الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية.

إذ غرّد النائب “غياث يزبك” عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “63 ورقة بيضاء تؤكد المؤكد، لا اتفاق بين الممانعين على اسم مرشح من طينتهم. إنهم يتفقون فقط على سوق الجمهورية الى الفراغ، إلى زج الدولة سلعة يتاجر بها “حزب الله” وايران. اقترعوا بورقة سوداء وطيروا النصاب والرئيس المغادر تلقى جرعة مورفين. أيها المعارضون وحدوا الصفوف”.

من جهته، كتب النائب “سعيد الأسمر” عبر “تويتر” كاتباً “36 صوتاً حرّاً سيادياً، 36 صوتاً ميشال رينيه معوّض. إنسجاماً مع تطلّعات الناخبين والتوجّه السيادي، ولجمهورية قوية. هذا أول الغيث وتأكيد لضرورة رصّ صفوف المعارضة القادرة على قلب كل الموازين”.

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